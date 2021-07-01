Роза Сябитова намерена принять участие в выборах

Москва, 1 июля. Ведущая программы «Давай поженимся», сваха Роза Сябитова готовится к выборам. Об этом знаменитость заявила перед прямой линией президента России Владимира Путина.

Она призналась, что будет баллотироваться, но не пояснила куда именно. Сябитова воспользовалась возможностью и раскрыла свой главный лозунг как кандидата, передает URA.RU.

«Если бы я баллотировалась, а я это буду делать, то у меня единственный лозунг, с которым я иду профессионально и по жизни — сильное государство, сильная семья. Семья должна помогать создавать семьи, это идет испокон веков», — заявила сваха.

Владимир Путин ранее высказался о работе депутатов Госдумы VII созыва. Их деятельность осуществлялась на должном уровне.