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Роза Сябитова намерена принять участие в выборах
Шоу-бизнес
Роза Сябитова намерена принять участие в выборах
пресс-служба первого канала

Москва, 1 июля. Ведущая программы «Давай поженимся», сваха Роза Сябитова готовится к выборам. Об этом знаменитость заявила перед прямой линией президента России Владимира Путина.

Она призналась, что будет баллотироваться, но не пояснила куда именно. Сябитова воспользовалась возможностью и раскрыла свой главный лозунг как кандидата, передает URA.RU.

«Если бы я баллотировалась, а я это буду делать, то у меня единственный лозунг, с которым я иду профессионально и по жизни — сильное государство, сильная семья. Семья должна помогать создавать семьи, это идет испокон веков», — заявила сваха.

Владимир Путин ранее высказался о работе депутатов Госдумы VII созыва. Их деятельность осуществлялась на должном уровне.

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