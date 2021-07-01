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Жирная рыба оказалась эффективна в борьбе с мигренью
Общество
Жирная рыба оказалась эффективна в борьбе с мигренью
pixabay.com

Вашингтон, 1 июля. Регулярное употребление жирной рыбы позволяет значительно облегчить головные боли. Это особенно актуально для людей, страдающих от приступов мигрени.

Исследование на эту тему провели ученые из Национального института старения (NIA) США, Национальных институтов здоровья и Университета Северной Каролины. Они выбрали 182 добровольцев, разделив их на три группы. Каждая из них следовала своей диете.

Участники первой группы питались блюдами с высоким содержанием жирной рыбы и низким уровнем растительных жиров. Вторая группа ела много жирной рыбы и пищу с линолевой кислотой. Оставшиеся добровольцы употребляли пищу с высоким содержанием линолевой кислоты и низким содержанием жирной рыбы.

Лучших результатов в борьбе с головной болью удалось достичь участникам из первой группы. Употребление большого количества жирной рыбы с небольшим содержанием растительного масла позволило уменьшить количество часов мигрени в день на 30–40%.

Мигренью часто страдают офисные сотрудники. Это связано с малоподвижной работой, которая приводит к проблемам со спиной, скованности в шее, пояснице и крестце.

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