Супероружие России протестируют в полевых условиях

Москва, 1 июля. Новое российское супероружие, которое основано на физических принципах, пройдет учебно-боевую проверку. Об этом рассказали информаторы в Минобороны.

Речь идет о лазерах, сверхскоростных ракетах и робототехнике, однако эксперты не уточнили конкретные системы вооружения. Министерство обороны планирует применить их в серии учений, где будут отрабатываться реальные боевые сценарии.

Вероятнее всего командование планирует испытать лазерный комплекс «Пересвет», который предназначен для ликвидации оптики на вражеских воздушных судах. Об этом изданию «Известия» заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.

Ранее в Сети появилось видео испытаний лазера, созданного при сотрудничестве минобороны Израиля и компании Elbit Systems. Установка предназначена для перехвата БПЛА.