Курс доллара к рублю увеличился в 584 раза за последние 29 лет

Москва, 1 июля. Доллар с 1992 года вырос по отношению к рублю в 584 раза, достигнув отметки в 73 рубля. К такому выводу пришли аналитики и Московская международной валютной ассоциации (ММВА).

Банк России 1 июля 1992 года представил письмо «Об официальном обменном курсе рубля» и отказался от существовавшей когда-то множественности курсов. Тогда доллар впервые достиг показателей биржевого фиксинга и вырос с 56 копеек до 125 рублей, пишет РИА Новости.

С учетом тех денег текущий курс составил бы 73 тысячи рублей. В связи с этим аналитики пришли к выводу, что за последние 29 лет доллар подорожал к рублю в 584 раза. Самые заметные скачки валюты происходили в 1998 году, когда она увеличивалась с 6,28 до 25,6 рубля, в период с 2008 по 2009 годы — с 23 до 36,6 рубля и в 2014 году — с 37 до 80 рублей. Рекордный показатель был выявлен в начале 2016 года, когда американская валюта подорожала до 85,99 рубля.

Банк России ранее представил официальный курс валют на 1 июля 2021 года. Стоимость доллара составит 72,7234 рубля, а евро — 86,5118 рубля. Иностранные валюты выросли на 35,11 и 30,92 копейки соответственно.