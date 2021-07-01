Военные эксперты Литовкин и Хатылев оценили вероятность новых провокаций НАТО

Москва, 1 июля. НАТО не пойдет на обострение отношений с Россией, поэтому все его провокации в Черном море будут безобидными. Более того Альянс не собирается терять своих людей и технику.

Запад во главе с США продолжает дразнить Россию и заявлять, что имеет право претендовать на все Черное море, считает военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. Москве следует реагировать на все провокации также «спокойно, сдержанно, но решительно», передают «Народные новости».

«Мы четко продемонстрировали, что госграница находится под охраной, боевое дежурство ведется. Все нарушители — НАТО, Эфиопия или кто-то еще — будут привлекаться к ответственности, либо к ним применят оружие. На этом ставим точку и больше ничего не обсуждаем. Наши вооруженные силы действуют в соответствии с приказами министра обороны», — отметил военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев.

Истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 ранее предупредили фрегат ВМС Нидерландов Evertsen о приближении к российской границе. Минобороны заявило, что авиация РФ действовала в соответствии с международными правилами.