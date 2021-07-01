Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 07:12
07:08
Общество
Опрос: низкая зарплата раздражает 23% россиян
07:00
Общество
Хиты известных рок-групп прозвучат на открытии ралли «Шелковый путь» в Омске
07:00
Шоу-бизнес
Главный актер в роли маленького человека: режиссер Иван Петухов о Тимофее Трибунцеве
06:51
Общество
Число вакцинировавшихся от COVID-19 приморцев увеличилось вдвое за неделю
06:49
Происшествия
Пожар дома в Адмиралтейском районе Петербурга ликвидирован
06:48
Экономика
Доходность российских регионов превысила расходы
06:45
Спорт
«Тампа» увеличила свое преимущество в финальной серии Кубка Стэнли
06:45
Общество
Автоэксперт Васильев перечислил способы экономии топлива в дальних поездках
06:44
Армия
Жалобы военных стали причиной остановки испытаний нового британского броневика
06:41
Политика
Военный эксперт Коротченко объяснил предупреждение Путина для НАТО
Все новости

Военные эксперты Литовкин и Хатылев оценили вероятность новых провокаций НАТО
1729
Политика
Военные эксперты Литовкин и Хатылев оценили вероятность новых провокаций НАТО
wikipedia.org  /  heb/CC BY-SA 2.5

Москва, 1 июля. НАТО не пойдет на обострение отношений с Россией, поэтому все его провокации в Черном море будут безобидными. Более того Альянс не собирается терять своих людей и технику.

Запад во главе с США продолжает дразнить Россию и заявлять, что имеет право претендовать на все Черное море, считает военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. Москве следует реагировать на все провокации также «спокойно, сдержанно, но решительно», передают «Народные новости».

«Мы четко продемонстрировали, что госграница находится под охраной, боевое дежурство ведется. Все нарушители — НАТО, Эфиопия или кто-то еще — будут привлекаться к ответственности, либо к ним применят оружие. На этом ставим точку и больше ничего не обсуждаем. Наши вооруженные силы действуют в соответствии с приказами министра обороны», — отметил военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев.

Истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24 ранее предупредили фрегат ВМС Нидерландов Evertsen о приближении к российской границе. Минобороны заявило, что авиация РФ действовала в соответствии с международными правилами.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Военные эксперты Литовкин и Хатылев оценили вероятность новых провокаций НАТО
нато черное море провокации
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru