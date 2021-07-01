Мотострелки ЦВО разгромили условного противника в Кузбассе

Кемерово, 1 июля. Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО сорвали атаку и уничтожили условного противника ночью. Учения проходили на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.

Согласно легенде «враг», вооруженный станковыми пулеметами, выдвинулся на автомобилях повышенной проходимости захватывать склады с боеприпасами. Его перемещения засекли БПЛА «Орлан-10». Мотострелкам предстояло уничтожить условного противника с помощью БМП-2, передает Минобороны России.

Соединения ЦВО поражали цели на расстоянии от 500 до 1500 метров. Каждый экипаж должен был уничтожить объекты из 30-мм пушки и 7,62-мм пулемета. В учениях принимали участие около 500 бойцов и более 20 единиц техники.

Маневры отрядов спецназначения Центрального военного округа проводились в Новосибирской области. Бойцы отрепетировали уничтожение потенциального противника и захват секретной документации.