Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 07:11
07:08
Общество
Опрос: низкая зарплата раздражает 23% россиян
07:00
Общество
Хиты известных рок-групп прозвучат на открытии ралли «Шелковый путь» в Омске
07:00
Шоу-бизнес
Главный актер в роли маленького человека: режиссер Иван Петухов о Тимофее Трибунцеве
06:51
Общество
Число вакцинировавшихся от COVID-19 приморцев увеличилось вдвое за неделю
06:49
Происшествия
Пожар дома в Адмиралтейском районе Петербурга ликвидирован
06:48
Экономика
Доходность российских регионов превысила расходы
06:45
Спорт
«Тампа» увеличила свое преимущество в финальной серии Кубка Стэнли
06:45
Общество
Автоэксперт Васильев перечислил способы экономии топлива в дальних поездках
06:44
Армия
Жалобы военных стали причиной остановки испытаний нового британского броневика
06:41
Политика
Военный эксперт Коротченко объяснил предупреждение Путина для НАТО
Все новости

ВОЗ предостерегла от смешанной вакцинации от COVID-19
Общество
ВОЗ предостерегла от смешанной вакцинации от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Женева, 1 июля. Вакцинация от коронавируса в два этапа должна проходить одной и той же вакциной. Об этом заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О"Брайен.

Смешанная иммунизация пока официально разрешена в случае с препаратами Pfizer и AstraZeneca. В остальных случаях Всемирная организация здравоохранения не может гарантировать безопасность и сохранение иммунитета при применении двух разных вакцин, передает ТАСС.

«Исследования продолжаются, и мы ожидаем получить данные на этот счет в ближайшие месяцы. На настоящий же момент мы по-прежнему рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз», — заявила О"Брайен.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович ранее рекомендовала не обращать внимание на количество антител при принятии решения о вакцинации от коронавируса. Соответствующие тесты не всегда могут быть точны.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ВОЗ предостерегла от смешанной вакцинации от COVID-19
воз вакцинация коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru