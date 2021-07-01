ВОЗ предостерегла от смешанной вакцинации от COVID-19

Женева, 1 июля. Вакцинация от коронавируса в два этапа должна проходить одной и той же вакциной. Об этом заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О"Брайен.

Смешанная иммунизация пока официально разрешена в случае с препаратами Pfizer и AstraZeneca. В остальных случаях Всемирная организация здравоохранения не может гарантировать безопасность и сохранение иммунитета при применении двух разных вакцин, передает ТАСС.

«Исследования продолжаются, и мы ожидаем получить данные на этот счет в ближайшие месяцы. На настоящий же момент мы по-прежнему рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз», — заявила О"Брайен.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович ранее рекомендовала не обращать внимание на количество антител при принятии решения о вакцинации от коронавируса. Соответствующие тесты не всегда могут быть точны.