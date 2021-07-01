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Степаненко отказалась соглашаться с решением суда о разделе имущества с Петросяном
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась соглашаться с решением суда о разделе имущества с Петросяном
youtube.com  /  Prt Scr

Москва, 1 июля. Хамовнический суд Москвы получил апелляционную жалобу от артистки Елены Степаненко. Она обжаловала решение суда о разделе совместно нажитого имущества с бывшим супругом.

Официально брак Степаненко и юмориста Евгения Петросяна был расторгнут 16 ноября 2018 года. Имущество артистов было разделено только через три года. Его поделили поровну, однако с решением суда артистка не согласилась, передает ТАСС.

«В суд поступила апелляционная жалоба Степаненко на решение Хамовнического районного суда Москвы от 10 июня 2021 года», — сказал собеседник агентства.

Адвокат Петросяна, звездный юрист Сергей Жорин, прокомментировал ситуацию. По его словам, на данный момент не видел жалобу. Только после досконального изучения документа станет понятно, что именно не устроило Степаненко в разделе имущества, добавил Жорин.

«То, что Степаненко останется недовольной решением суда и подаст апелляционную жалобу, мы не сомневались», — добавил он.

Суд по поводу раздела имущества состоялся 10 июня. Заседание длилось несколько часов, большую часть времени заняло перечисление имущества, которого у супругов за 30 лет брака накопилось немало. Степаненко не смогла получить большую часть состояния, хотя перед началом судебного заседания рассчитывала на это.

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имущество петросян степаненко
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