Росприроднадзор сообщил о росте числа стычек между белыми медведями и людьми

Москва, 1 июля. Количество конфликтных ситуаций между дикими белыми медведями и людьми увеличивается. Об этом заявила глава управления Росприроднадзора Татьяна Кузнецова.

Эта тенденция объясняется усиливающимся присутствием человека в Арктике. За 2020 год насчитали всего шесть нежелательных встреч хищников с людьми, а за пять месяцев этого года их произошло уже четыре, передает РИА Новости.

Дикий медведь ранее напугал отдыхающих в сочинских гостиницах. От действий хищника никто из людей не пострадал, работникам местного лесничества удалось отогнать животное от оживленных улиц.