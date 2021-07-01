Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 05:45
05:29
Общество
Росприроднадзор сообщил о росте числа стычек между белыми медведями и людьми
05:26
Общество
Пляжный отдых оказался наиболее безопасным в пандемию COVID-19
05:15
Общество
Отбеливание эмали повышает риск потери зубов и развития кариеса
05:15
Общество
Российские ведомства будут отслеживать использующие ряд сервисов VPN фирмы
05:11
Экономика
Аналитик Тузов предложил способ выбраться из ямы бедности
05:10
Общество
Прием гормональных препаратов при COVID-19 повышает риск грибковой инфекции
05:03
Общество
Российские самолеты Superjet подорожали из-за роста цен на запчасти
04:59
Политика
Актер Гуськов сравнил бывший в составе Украины Крым с помойкой
04:54
Общество
Климатолог Кокорин объяснил происхождение ливней и ураганов летом 2021 года
04:51
Спорт
Лионель Месси перешел в статус свободного агента
Все новости

Росприроднадзор сообщил о росте числа стычек между белыми медведями и людьми

  /   Обновлено: 01 июля 2021 05:29
Общество
Росприроднадзор сообщил о росте числа стычек между белыми медведями и людьми
vk.com  /  группа ФГУП « АТОМФЛОТ »

Москва, 1 июля. Количество конфликтных ситуаций между дикими белыми медведями и людьми увеличивается. Об этом заявила глава управления Росприроднадзора Татьяна Кузнецова.

Эта тенденция объясняется усиливающимся присутствием человека в Арктике. За 2020 год насчитали всего шесть нежелательных встреч хищников с людьми, а за пять месяцев этого года их произошло уже четыре, передает РИА Новости.

Дикий медведь ранее напугал отдыхающих в сочинских гостиницах. От действий хищника никто из людей не пострадал, работникам местного лесничества удалось отогнать животное от оживленных улиц.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Росприроднадзор сообщил о росте числа стычек между белыми медведями и людьми
человек белый медведь конфликты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru