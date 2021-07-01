Пляжный отдых оказался наиболее безопасным в пандемию COVID-19

Москва, 1 июля. Времяпрепровождение на пляже является наиболее безопасным вариантом для отдыха в летнее время. Об этом сообщили вирусолог Александр Шестопалов и иммунолог Артем Стрельников.

Специалисты утверждают, что при таком проведении выходных существует меньшая вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Этому способствует ультрафиолет от солнца, который убивает вирус, передает "Комсомольская правда".

При этом врачи посоветовали обрабатывать лежаки на пляже дезинфектором. Кроме этого, рекомендуется использовать домашнее полотенце или плед, чтобы постелить их на песок, на котором из-за солнцепека отсутствует вирус.

Ранее разница в ценах на пляжный отдых в Ялте и Сочи удивила российских туристов. Но при этом большинство говорят, что пусть лучше будут предоставлять качественные услуги, хоть и за относительно высокую цену, но зато будет видно, на что уходят деньги.