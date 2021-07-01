Отбеливание эмали повышает риск потери зубов и развития кариеса

Москва, 1 июля. Злоупотребление отбеливанием эмали может негативно сказываться на состоянии зубов. Об этом сообщила челюстно-лицевой хирург Амина Кибишева.

Она объяснила, что такая процедура способствует ранней потере костных образований и развитию кариеса. Причиной этому является разрушение слоев зуба под эмалью, передает «Радио 1».

«Зубной пигмент находится в глубоких его слоях, под эмалью. Чтобы его вывести, нужно разрушить эти слои… В итоге, эстетический эффект от процедуры сиюминутный, а результаты могут быть необратимыми», — объяснила специалист.

Ранее врач-стоматолог Кинселла предостерегла людей от чистки рта после приема пищи. Это может повредиться эмаль, которая является защитой от кариеса.