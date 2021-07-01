Российские ведомства будут отслеживать использующие ряд сервисов VPN фирмы

Москва, 1 июля. Роскомнадзор потребовал ведомства оповещать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования о применении некоторых сервисов VPN в российских организациях.

Это касается программ Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. Информация об использовании этих сервисов может быть направлена на электронную почту Роскомнадзора с указанием наименования организации и контактными данными, передает РИА Новости.

Ведомство намерено ввести «централизованное управление в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации». Ограничения в отношении VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN уже действуют в России с 17 июня.

Крупный интернет-браузер Opera ранее прекратил свою деятельность на территории России. Это решение связано с решением Роскомнадзора о запрете некоторых VPN-сервисов.