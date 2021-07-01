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Аналитик Тузов предложил способ выбраться из ямы бедности
Экономика
Аналитик Тузов предложил способ выбраться из ямы бедности
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 1 июля. Разбогатеть инвесторы и спекулянты могут с помощью фондового рынка. Что нужно знать, рассказал исполнительный директор ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Погружаясь в фондовый рынок, необходимо овладеть несколькими навыками. Инвестор должен обладать финансовой грамотностью и придерживаться дисциплины, чтобы избавиться от жизни «от зарплаты до зарплаты», передает «Прайм».

«Откладывая и инвестируя 10-20% от своих доходов, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно разбогатеть», — подчеркнул Тузов.

Требуется навык постоянной учебы и поиска чего-то нового. Примитивные идеи не принесут денег, считает специалист. Понимание рисков, их соотношение с доходностью и правильная расстановка приоритетов тоже позволят разбогатеть, заключил аналитик.

Существует способ обеспечить себя пассивным доходом. Лучше всего собрать портфель из надежных облигаций и индексного инвестирования, предложила аналитик из ГК «Финам» Юлия Афанасьева.

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бедность инвестиции фондовый рынок
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