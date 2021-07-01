Прием гормональных препаратов при COVID-19 повышает риск грибковой инфекции

Москва, 1 июля. Пациентам с легкой и средней формами COVID-19 лучше отказаться от приема гормональных препаратов и антибиотиков. В противном случае повышается риск заражения грибковой инфекцией.

Грибковые инфекции были выявлены у зараженных коронавирусом в Индии. Эти случаи могут быть связаны с дрожжами или плесенью. Последняя способна провоцировать мукормикоз, известный как «черный грибок», и аспергиллез, который вызван другим типом грибка.

Подобные дрожжи и плесень обычно распространены в окружающей среде, однако опасность они представляют лишь для людей со слабым иммунитетом. Речь идет о людях с хроническими заболеваниями, онкобольных, зараженных коронавирусом и тех, кто длительное время принимает определенные медикаменты, пояснила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с РИА Новости.

«В этой связи ВОЗ рекомендует свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести», — отметила Вуйнович.

Медицинская система в России позволяет контролировать риск заражения граждан с COVID-19 грибковыми инфекциями, которые вызывают «черную плесень». Вуйнович добавила, что грибковые инфекции поддаются лечению противогрибковыми препаратами.

В России существует низкий риск возникновения «черной плесени». Для профилактики этой инфекции необходимо строго соблюдать правила гигиены и тщательно стерилизовать медицинские инструменты, заявила ранее Вуйнович.