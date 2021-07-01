Российские самолеты Superjet подорожали из-за роста цен на запчасти

Москва, 1 июля. Стоимость российских самолетов Superjet 100 выросла на 12% до 36 млн долларов за борт с поставкой в 2024 году. Рост цен объясняют увеличением стоимости западных комплектующих.

Подорожание также может быть связано с ежегодным повышением цены Superjet на 3% в 2020-2024 годах, что соответствует инфляции. Кроме того, увеличение стоимости самолетов сопоставимо с «коэффициентами эскалации», которые используются в контрактах с самолетами иностранного производства при расчете технических резервов, передает РБК.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о необходимости изменить название лайнера Sukhoi Superjet. Он не исключил запуск всероссийского конкурса, чтобы выбрать новое имя для SSJ.