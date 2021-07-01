Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 05:44
05:29
Общество
Росприроднадзор сообщил о росте числа стычек между белыми медведями и людьми
05:26
Общество
Пляжный отдых оказался наиболее безопасным в пандемию COVID-19
05:15
Общество
Отбеливание эмали повышает риск потери зубов и развития кариеса
05:15
Общество
Российские ведомства будут отслеживать использующие ряд сервисов VPN фирмы
05:11
Экономика
Аналитик Тузов предложил способ выбраться из ямы бедности
05:10
Общество
Прием гормональных препаратов при COVID-19 повышает риск грибковой инфекции
05:03
Общество
Российские самолеты Superjet подорожали из-за роста цен на запчасти
04:59
Политика
Актер Гуськов сравнил бывший в составе Украины Крым с помойкой
04:54
Общество
Климатолог Кокорин объяснил происхождение ливней и ураганов летом 2021 года
04:51
Спорт
Лионель Месси перешел в статус свободного агента
Все новости

Актер Гуськов сравнил бывший в составе Украины Крым с помойкой
Политика
Актер Гуськов сравнил бывший в составе Украины Крым с помойкой
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 1 июля. Украинские власти за несколько десятков лет превратили Крымский полуостров в помойку. Об этом в эфире программы «Антонимы» заявил заслуженный и народный артист РФ Алексей Гуськов.

Россия вкладывает в развитие региона колоссальные средства. Артист любит Киев, где прошло его детство, но активно поддерживает присоединение Крыма к РФ. Именно из-за этого имя Гуськова попало на украинский сайт «Миротворец».

«Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», — заявил актер.

Киевская журналистка Ольга Духнич ранее объяснила, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины. Это связано с отношением украинцев к жителям полуострова.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Актер Гуськов сравнил бывший в составе Украины Крым с помойкой
украина крым гуськов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru