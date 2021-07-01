Москва, 1 июля. Украинские власти за несколько десятков лет превратили Крымский полуостров в помойку. Об этом в эфире программы «Антонимы» заявил заслуженный и народный артист РФ Алексей Гуськов.

Россия вкладывает в развитие региона колоссальные средства. Артист любит Киев, где прошло его детство, но активно поддерживает присоединение Крыма к РФ. Именно из-за этого имя Гуськова попало на украинский сайт «Миротворец».

«Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», — заявил актер.

Киевская журналистка Ольга Духнич ранее объяснила, почему Крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины. Это связано с отношением украинцев к жителям полуострова.