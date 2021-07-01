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Климатолог Кокорин объяснил происхождение ливней и ураганов летом 2021 года
pxhere.com

Москва, 1 июля. Потепление повлияло на резкие климатические изменения по Земле. Это стало причиной появления аномальных природных явлений.

Такого мнения придерживается директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. По его словам, ситуация исправима, но для этого понадобится много сил и времени, передает радио Sputnik.

«…Процесс раскачки климатических качелей можно и нужно остановить на удовлетворительном уровне. Для этого нужно снизить выбросы парниковых газов, то есть надо переходить на «зеленый» путь развития, что постепенно и происходит», — объяснил специалист.

Ранее немецкие ученые доказали полезность глобального потепления для человечества. По мнению авторов, предотвратить наблюдаемое изменение климата невозможно.

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