Барселона, 1 июля. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси перешел в статус свободного агента. У игрока истек срок действия соглашения с каталонским клубом.

Множество слухов было на фоне истекающего контракта аргентинца. В прошлом сезоне у него произошел конфликт с руководством «сине-гранатовых». После этого он не давал комментариев по поводу своего дальнейшего будущего.

Лионель Месси является воспитанником «Барселоны». Свой первый матч в майке клуба он провел в 2004 году. В составе каталонского клуба 34-летний аргентинец сыграл 778 матчей во всех официальных турнирах, забил 672 гола и отдал 305 результативных передач.

Ранее появилась информация, что португалец Криштиану Роналду может стать игроком «Барселоны». Президент клуба Жоан Лапорта был заинтересован в его тандеме с Месси.