Си Цзиньпин заявил о наращивании военной мощи в Китае

Пекин, 1 июля. Китайская армия должна стать одной из сильнейших вооруженных сил во всем мире, чтобы эффективно защищать национальные интересы. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин.

Правительство КНР должно обеспечить преобразование Народно-освободительной армии Китая в более грозную военную силу, чтобы более эффективно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития страны. Об этом заявил генсек ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что российская и китайская армия проведут совместные учения. Обсуждение параметров маневров проводится в Хабаровске.