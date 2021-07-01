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Приборы быстрого выявления пьяных водителей появятся у ГИБДД в 2022 году
Общество
Приборы быстрого выявления пьяных водителей появятся у ГИБДД в 2022 году
vk.com  /  Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

Москва, 1 июля. Сотрудники ГИБДД получат новые приборы, позволяющие моментально определять состояние водителей. Об этом заявил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

Средства индикации для моментального выявления пьяных водителей появятся у автоинспекторов в 2022 году. Реализуют оборудование в рамках национального проекта, передает радио «Милицейская волна».

«Мы сможем такие приборы закупить и поставить на вооружение», — отметил глава Госавтоинспекции.

Прибор выявит наличие паров алкоголя, а при их отсутствии освободит водителя от прохождения медицинского освидетельствования. Подобное оборудование уже используется в разных странах, добавил Черников.

Водители в состоянии алкогольного опьянения чаще всего провоцируют аварии на дорогах. Так пьяный автолюбитель за рулем иномарки врезался в столб в Красноярском крае. В результате ДТП погибла несовершеннолетняя девушка.

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ГИБДД пьяный водитель оборудование
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