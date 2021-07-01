Британские ученые перечислили ранние признаки заражения коронавирусом

Лондон, 1 июля. Группа британских ученых разработала расширенный перечень рекомендаций по раннему выявлению COVID-19. Данные были опубликованы в журнале BMJ

Среди основных симптомов эксперты выделили лихорадку, кашель, потерю обоняния или вкуса. Авторы публикации считают, что их труд позволит выявлять больше случаев смертоносной инфекции на ранней стадии.

Вместе с тем специалисты составили свой подход для определения заболевших: у детей до 17 лет чаще всего болит голова при заражении. Потеря аппетита более характерна для лиц, старше 18 лет. Боли в мышцах выявляются чаще всего у людей от 18 до 54 лет.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии подтвердил слова вице-премьера Татьяны Голиковой о заболеваемости после вакцинации от COVID-19. По словам замглавы правительства РФ, после прививки повторно заражаются коронавирусной инфекцией только 2,5% населения.