Новые образцы российского оружия вызвали панику на Украине

Киев, 1 июля. Киев не должен недооценивать новые образцы российского вооружения. Соответствующее мнение высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Речь идет о гиперзвуковой ракете «Циркон» и межконтинентальной баллистической ракете «Сармат». Оба вооружения отличаются высокой мощностью, отметил Жданов в эфире канала «Украина-24».

«Если они сделают «Циркон», это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие», — заявил украинский военный.

Составить конкуренцию такому вооружению могут только ведущие государства, в распоряжении которых есть лазерное и энергетическое оружие. Среди таких стран Жданов выделил США, Израиль и, возможно, Великобританию и Японию. Однако полковник считает, что Украина могла бы разрабатывать подобное оружие и справилась бы с такой задачей «в течение года».

Новейшая система ПВО С-500 «Прометей», межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» и гиперзвуковая ракета «Циркон» являются уникальными системами вооружений. Сейчас они не имеют аналогов в мире, заявил ранее военный эксперт Алексей Леонков.