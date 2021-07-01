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Квашеная капуста поможет справиться с летним зноем
Общество
Квашеная капуста поможет справиться с летним зноем
pixabay.com

Москва, 1 июля. Летний рацион питания обязательно должен состоять из овощей и фруктов, богатыми витаминами. Об этом сообщил врач-диетолог и психотерапевт Сергей Обложко.

Также специалист порекомендовал употреблять кислые продукты. По его словам, они способны помочь организму перенести летний зной, передает радио Sputnik.

"Если добавлять на тарелку, например, маринованные овощи или квашенную капусту, то кислая пища рефлекторным образом снижает температуру тела", — объяснил специалист.

Кроме того, следует добавлять в рацион помидоры и морепродукты. Они помогут сохранить баланс микроэлементов и избежать дефицита полезных веществ в жаркую погоду.

Ранее стало известно, что вегетарианская диета может влиять на тяжесть течения COVID-19. Люди, которые следуют пескетарианским и веганским диетам, меньше других подвержены развитию средней и тяжелой формы заболевания.

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