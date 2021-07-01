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IT-эксперт Кусков предостерег от использования банковских данных в интернете
Общество
IT-эксперт Кусков предостерег от использования банковских данных в интернете
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 июля. Введение данных банковской карты на различных сайтах может закончиться утечкой денежных средств в руки мошенников. Об этом сообщил IT-эксперт Денис Кусков.

Дело в том, что злоумышленники создают фейковые страницы какого-либо официального сайта. Таким образом им удается завладеть личными данными пользователя, передает агентство «Прайм».

«Часто бывает и так, что злоумышленники меняют страницы сайтов, делая «зеркала» — определить это достаточно сложно. Люди вводят данные, отдают деньги, но не получают услугу, а затем данные этих карт позволяют снимать деньги за другие операции», — объяснил специалист.

Ранее пермский мошенник снова похитил у людей миллионы рублей и повторно уехал в колонию. Всего от действий злоумышленника пострадало 28 человек.

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