IT-эксперт Кусков предостерег от использования банковских данных в интернете

Москва, 1 июля. Введение данных банковской карты на различных сайтах может закончиться утечкой денежных средств в руки мошенников. Об этом сообщил IT-эксперт Денис Кусков.

Дело в том, что злоумышленники создают фейковые страницы какого-либо официального сайта. Таким образом им удается завладеть личными данными пользователя, передает агентство «Прайм».

«Часто бывает и так, что злоумышленники меняют страницы сайтов, делая «зеркала» — определить это достаточно сложно. Люди вводят данные, отдают деньги, но не получают услугу, а затем данные этих карт позволяют снимать деньги за другие операции», — объяснил специалист.

Ранее пермский мошенник снова похитил у людей миллионы рублей и повторно уехал в колонию. Всего от действий злоумышленника пострадало 28 человек.