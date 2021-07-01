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Читатели Der Spiegel обозначили стратегию выживания НАТО
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Читатели Der Spiegel обозначили стратегию выживания НАТО
ПолитЭксперт

Берлин, 1 июля. Жители Германии посчитали, что единственная стратегия выживания НАТО в современном мире строится на демонизации образа России.

Люди больше не верят в эти сказки и начинают сами анализировать сложившуюся ситуацию. Мнение о том, что все беды исходят от президента России Владимира Путина немцы назвали чепухой.

«Создание образа врага из России — это единственная стратегия выживания для НАТО», — написал один из читателей Der Spiegel.

Многие также задались вопросом, что вообще делают военные корабли Нидерландов и Великобритании в Черном море и какие цели преследуют. Немцы подчеркнули, что российский флот не ходит через Мексиканский залив и не создает условия напряженности в том или ином регионе.

Однако Североатлантический альянс все равно не намерен покидать акваторию Черного моря. По словам одного из чиновников организации, НАТО продолжит укреплять сотрудничество со странами в этом регионе.

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