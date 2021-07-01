Стали известны подробности судебных разбирательств Алисы Вокс с Сергеем Шнуровым

Москва, 1 июля. Певица Алиса Вокс решила судиться с Сергеем Шнуровым за хиты «Ленинграда». Артистка намерена отсудить у фронтмена группировки 20 миллионов рублей.

Алиса Вокс требует от Сергея Шнурова 20 миллионов рублей за популярные трек «Экспонат», больше известный, как «Лабутены», и еще порядка 38 песен «Ленинграда». Хиты, по словам артистки, создавались совместными усилиями, но своего гонорара она не увидела.

Адвокат Алисы Вокс направил досудебную претензию к организациям Сергея Шнурова. В тексте юрист просит указать, какие права у лидера группировки на хиты «Ленинграда», передает «Комсомольская правда».

«Нам прислали договор, который подписан за две недели до выхода Алисы из группы, по отчуждению всех прав на музыкальные произведения за 1 тысячу рублей», — отметил юрист Роман Лалаян.

Сергей Шнуров уже не в первый раз становится объектом для скандалов. Так жительница Санкт-Петербурга прослушала песню «В Питере — пить», услышала маты и решила подать в суд на лидера «Ленинграда» за нецензурную лексику.