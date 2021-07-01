Три человека пострадали при взрыве в частном доме в Махачкале

Махачкала, 1 июля. Взрыв газовоздушной смеси произошел на территории частного дома в Махачкале. В результате инцидента травмы получили три человека.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Взрыв привел к частичному разрушению дома, уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах Республики Дагестан.

Взрыв произошел примерно в два часа ночи в одноэтажном частном доме, расположенном по улице Карабудагова. Все пострадавшие госпитализированы с места происшествия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Волгодонске в результате взрыва неустановленного оборудования погиб мужчина. Травмы получили подростки, которые находились недалеко от места происшествия.