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Три человека пострадали при взрыве в частном доме в Махачкале

  /   Обновлено: 01 июля 2021 04:03
Происшествия
Три человека пострадали при взрыве в частном доме в Махачкале
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Махачкала, 1 июля. Взрыв газовоздушной смеси произошел на территории частного дома в Махачкале. В результате инцидента травмы получили три человека.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Взрыв привел к частичному разрушению дома, уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах Республики Дагестан.

Взрыв произошел примерно в два часа ночи в одноэтажном частном доме, расположенном по улице Карабудагова. Все пострадавшие госпитализированы с места происшествия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Волгодонске в результате взрыва неустановленного оборудования погиб мужчина. Травмы получили подростки, которые находились недалеко от места происшествия.

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