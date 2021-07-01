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Сезон восхождения на гору Фудзи открылся в Японии впервые за два года

  /   Обновлено: 01 июля 2021 03:49
Общество
Сезон восхождения на гору Фудзи открылся в Японии впервые за два года
wikipedia.org  /  Fg2/Общественное достояние

Токио, 1 июля. Власти японской префектуры Яманаси разрешили провести сезон восхождения на гору Фудзи. Однако туристам и организаторам придется соблюдать санитарные нормы.

Владельцы местных горных хижин должны следить, чтобы постояльцы находились в безопасном пространстве. Им необходимо проверять температуру тела туристов и регулярно проветривать помещения. Состояние путешественников будет проверяться и в начале тропы на пути к вершине Фудзи.

В этом году открытие сезона будет сопровождаться сильным дождем, который льет в центральной и восточной части Японии с начала недели. Восхождение на Фудзи можно совершить до середины сентября. Этот сезон станет первым за два года из-за пандемии COVID-19.

В этом году Япония принимает Олимпийские игры на своей территории. Спортивные мероприятия будут проходить при строгом соблюдении мер предосторожности.

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