Сезон восхождения на гору Фудзи открылся в Японии впервые за два года

Токио, 1 июля. Власти японской префектуры Яманаси разрешили провести сезон восхождения на гору Фудзи. Однако туристам и организаторам придется соблюдать санитарные нормы.

Владельцы местных горных хижин должны следить, чтобы постояльцы находились в безопасном пространстве. Им необходимо проверять температуру тела туристов и регулярно проветривать помещения. Состояние путешественников будет проверяться и в начале тропы на пути к вершине Фудзи.

В этом году открытие сезона будет сопровождаться сильным дождем, который льет в центральной и восточной части Японии с начала недели. Восхождение на Фудзи можно совершить до середины сентября. Этот сезон станет первым за два года из-за пандемии COVID-19.

В этом году Япония принимает Олимпийские игры на своей территории. Спортивные мероприятия будут проходить при строгом соблюдении мер предосторожности.