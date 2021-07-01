Средняя зарплата работников банковской сферы в России выросла на 15%

Москва, 1 июля. Самый высокий показатель роста средней зарплаты в России был зафиксирован в банковской сфере, там работники стали получать больше на 15%.

Рост уровня средней заработной платы был зафиксирован во втором квартале текущего года. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску работы Авито.Работа.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии пообещал пожарным пересмотреть политику зарплат в этой сфере. Глава государства отметил, что повышение зарплат зависит от бюджетной обеспеченности конкретного региона.