Вашингтон, 1 июля. Компетентный ответ на вопрос о возможной причастности США к действиям британского эсминца в Черном море может дать Пентагон. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили прокомментировать заявление президента России Владимира Путина об участии американского разведывательного самолета в инциденте в Черном море. Авиация США фиксировала действия российских военных на нарушение британского эсминца Defender.

«Мне нечего детализировать или подтвердить с этого подиума», — объявила Псаки, напомнив о политике США, направленной на стабилизацию отношений с Россией.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия превзошла США в вопросах обороноспособности. Мир стремительно меняется, и Вашингтон неумолимо теряет свои лидерские позиции.