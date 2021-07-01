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Псаки ответила на вопрос о причастности США к инциденту в Черном море
Политика
Псаки ответила на вопрос о причастности США к инциденту в Черном море
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 1 июля. Компетентный ответ на вопрос о возможной причастности США к действиям британского эсминца в Черном море может дать Пентагон. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили прокомментировать заявление президента России Владимира Путина об участии американского разведывательного самолета в инциденте в Черном море. Авиация США фиксировала действия российских военных на нарушение британского эсминца Defender.

«Мне нечего детализировать или подтвердить с этого подиума», — объявила Псаки, напомнив о политике США, направленной на стабилизацию отношений с Россией.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия превзошла США в вопросах обороноспособности. Мир стремительно меняется, и Вашингтон неумолимо теряет свои лидерские позиции.

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