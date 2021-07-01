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РЭО: свыше 40 объектов обращения с отходами появятся в России в 2021 году
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РЭО: свыше 40 объектов обращения с отходами появятся в России в 2021 году

  /   Обновлено: 01 июля 2021 03:26
Общество
РЭО: свыше 40 объектов обращения с отходами появятся в России в 2021 году
pixabay.com  /  Tomasz_Mikolajczyk

Москва, 1 июля. Более 40 объектов инфраструктуры по обращению с ТКО создадут в России в текущем году. Об этом заявил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

На территории России появятся 13 комплексных объектов по обработке и утилизации отходов, 31 сортировочный комплекс и два перерабатывающих предприятия. До 2030 года нужно построить или реконструировать 868 предприятий, передает сайт 360tv.ru.

«Сейчас в стране уже есть мощности, которые позволяют сортировать более 20 млн тонн отходов в год. Это треть от всего объема ТКО. Половину мощностей как раз ввели за последние два года», — отметил Буцаев.

Российский экологический оператор сможет получать финансирование через приобретение облигаций. Изменения позволят привлекать финансы на создание инфраструктуры, обрабатывающей и утилизирующей отходы.

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