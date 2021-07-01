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Слухи об атаке СССР на Германию были опровергнуты данными генштаба РККА
Общество
Слухи об атаке СССР на Германию были опровергнуты данными генштаба РККА
commanders.mil.ru  /  Минобороны РФ

Москва, 1 июля. Уникальные документы генштаба Красной армии, которые опровергли слухи о планируемом Советским Союзом нападении на фашистскую Германию, впервые были продемонстрированы в Москве.

Данные из Центрального архива Минобороны были обнародованы в кулуарах общего собрания Российского исторического общества. В составе документов числятся «Схема развертывания стратегических сил СССР» и «Схема соотношения сил». Последний документ представляет собой приложение к бумаге Сталину. Там находятся размышления по плану стратегического развертывания Красной армии при вероятном конфликте с Германией и ее союзниками. Приложение датируется 15 мая 1941 года.

Опубликованные предвоенные документы не только опровергают слухи о якобы запланированной Советским Союзом атаке. Также они являются очередным аргументом, что Москва была нацелена отвечать на нападение Берлина. Все схемы были обнародованы с согласия Генштаба ВС РФ.

Совсем недавно прошел один из важнейших дней для всей современной истории России — день начала Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад, воскресным утром 22 июня, нацистская Германия напала на СССР.

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