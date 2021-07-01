Автоэксперты назвали оптимальную частоту замены масла в машине

Москва, 1 июля. Замена моторного масла с промывкой двигателя является затратным удовольствием. Проводить эту процедуру необходимо в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Если машина ездит преимущественно по трассе и при большой нагрузке, то замену масла необходимо проводить по регламенту. Владельцам автомобилей, которые много ездят, но находятся на гарантии, лучше выбирать прохождение техосмотра у официальных дилеров каждые 15 тысяч километров. Самостоятельную замену масла необходимо проводить раз в 7,5 тысячи километров, передает «За рулем».

Для летней езды подойдет густое масло, а для зимы — маловязкое. Вместе с маслом необходимо проводить замену фильтра, выбирая известных и качественных производителей. Лучше отдавать предпочтение техжидкости с уровнем вязкости по SAE и качества по API или АСЕА не ниже предписанных производителем.

В России с 1 июля начинают действовать более строгие правила прохождения техосмотра для подержанных автомобилей. Это позволит выявить машины, которые могут выйти из строя в ближайшее время.