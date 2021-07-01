Американцы восхитились российской системой облегчения танков

Вашингтон, 1 июля. Автор американского журнала Popular Mechanics оценил видеозапись, которая демонстрирует эффективность защиты тяжелого танка Т-72Б3, оснащенного системой брони «Арена-М».

Комплекс, обнаружив приближающийся к танку кумулятивный снаряд, уничтожает его. Автор отметил, что это «ноу-хау» позволяет боевым машинам облегчить вес и быть более маневренными на поле боя. Об этом в своем переводе статьи американского журнала пишет издание «ПолитРоссия».

Комплекс «Арена-М» работает при использовании нескольких радаров. Когда они фиксируют перемещение ракеты или снаряда, то мгновенно определяют их траекторию движения.

Ранее экипажи БТР-82А провели учения в Московской и Нижегородской областях. Маневры прошли на полигонах Мулино, Головеньки и Алабино.