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Американцы восхитились российской системой облегчения танков

  /   Обновлено: 01 июля 2021 03:21
Армия
Американцы восхитились российской системой облегчения танков
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Вашингтон, 1 июля. Автор американского журнала Popular Mechanics оценил видеозапись, которая демонстрирует эффективность защиты тяжелого танка Т-72Б3, оснащенного системой брони «Арена-М».

Комплекс, обнаружив приближающийся к танку кумулятивный снаряд, уничтожает его. Автор отметил, что это «ноу-хау» позволяет боевым машинам облегчить вес и быть более маневренными на поле боя. Об этом в своем переводе статьи американского журнала пишет издание «ПолитРоссия».

Комплекс «Арена-М» работает при использовании нескольких радаров. Когда они фиксируют перемещение ракеты или снаряда, то мгновенно определяют их траекторию движения.

Ранее экипажи БТР-82А провели учения в Московской и Нижегородской областях. Маневры прошли на полигонах Мулино, Головеньки и Алабино.

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танк статья Арена-М
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