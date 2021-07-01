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«Спутник V» доказал эффективность против мутаций коронавируса в Аргентине
Наука
«Спутник V» доказал эффективность против мутаций коронавируса в Аргентине
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Буэнос-Айрес, 1 июля. Российская вакцина «Спутник V» оказалась эффективна в борьбе с штаммами коронавирусной инфекции, циркулирующих в Аргентине. Об этом заявили ученые латиноамериканской страны.

Препарат в частности доказал свою эффективность против штаммов «Гамма» (бразильский), «Альфа» (британский) и «Лямбда» (аргентинский). Это стало известно благодаря исследованиям, которые провели ученые Аргентины.

Ранее ученый-вирусолог Анатолий Альтштейн назвал простой способ победить дельта-штамм SARS-CoV-2. По словам специалиста, помощь в борьбе с вирусом окажет повторная вакцинация.

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аргентина COVID-19 Спутник V
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