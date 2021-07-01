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Минобороны ФРГ поддержало идею проведения саммита Россия — НАТО
Политика
Минобороны ФРГ поддержало идею проведения саммита Россия — НАТО
nato.int

Берлин, 1 июля. Диалог между РФ и НАТО по контролю над вооружением необходим для поддержания стратегической стабильности в мире. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Формат переговоров по этой теме существует. Германия готова вернуться к такому взаимодействию, учитывая напряженную обстановку между Россией и Североатлантическим альянсом, заявила Крамп-Карренбауэр. Она также напомнила о важности сотрудничества в сфере вооружений.

«Я была бы очень рада расширению диалога с Россией другими странами Альянса», — сказала министр.

Ранее в НАТО заявили, что не собираются уходить из Черного моря из-за ситуации с британским эсминцем Defender. По словам представителя генсека Альянса Джеймса Аппатурая, блок намерен продолжать укреплять сотрудничество со своими партнерами в черноморском регионе.

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нато германия диалог крамп-карренбауэр
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