Трамп предрек США судьбу «банановой республики» при нынешней системе выборов

Вашингтон, 1 июля. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнюю избирательную систему страны. Об этом он заявил на встрече с губернатором Техаса Грегом Эбботом.

Экс-глава государства отметил, что на последних выборах добился больших результатов, чем четыре года назад. Однако, по его словам, в этот раз подсчет голосов оказался нечестным

«Нам нужно привести избирательную систему в порядок, потому что в противном случае мы упустим нашу страну», — заявил Трамп.

Он выразил уверенность, что если не внести изменения в избирательную систему, то страна превратится в «банановую республику». Страна больна во всех смыслах, подытожил Трамп.

Выборы 2020 года бывший президент назвал преступлением века. По его мнению, возникающие в стране проблемы связаны с фальсификацией результатов электорального процесса.