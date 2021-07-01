Авторы InsideOver: США и НАТО превращают Черноморье в пороховую бочку

Рим, 1 июля. Крымский полуостров и Черное море стали местом противостояния России и Запада. НАТО превращает регион в «пороховую бочку», заявило итальянское издание InsideOver.

Москва была вынуждена ответить британскому эсминцу, пересекшему российскую границу, предупреждающим огнем. После инцидента Альянс принял решение провести в Черном море крупные учения с участием авиации и корабле, в том числе американских, передает перевод материала «ПолитРоссия».

«Безусловно, это событие привело к тому, что и без того напряженные отношения между Москвой и западными странами были снова сведены к минимуму», — отметили итальянские политические аналитики.

Спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай ранее заявил, что Альянс не намерен сокращать свой контингент в Черном море. Вместо этого Запад планирует укреплять сотрудничество с партнерами в Черноморье.