Диетолог Гинзбург призвал отказаться от злоупотребления арбузом летом

Москва, 1 июля. Арбуз чаще всего включают в рацион питания летом. Какие могут быть последствия от злоупотребления им, рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Желающие похудеть часто добавляют арбузы в рацион за счет его низкой калорийности. Но питаться исключительно им нельзя. Организму сложно переваривать большое количество жидкости, он начинает испытывать голод, отметил Гинзбург в эфире «О самом главном».

После прекращения монодиеты на арбузе все потерянные килограммы возвращаются. Если у человека проблемы с почками, то такое питание противопоказано. Больше пользы от этого плода можно получить, если добавить в обычный рацион. В нем содержится цитруллин, способствующий профилактике инфарктов и инсультов, заключил врач.

Арбуз способен защитить человека от теплового удара. Ягода может предотвратить обезвоживание и поддерживать водный баланс в организме человека. За счет электролитов регулируется температура тела.