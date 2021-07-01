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Диетолог Гинзбург призвал отказаться от злоупотребления арбузом летом

  /   Обновлено: 01 июля 2021 02:22
Общество
Диетолог Гинзбург призвал отказаться от злоупотребления арбузом летом
pixabay.com  /  congerdesign

Москва, 1 июля. Арбуз чаще всего включают в рацион питания летом. Какие могут быть последствия от злоупотребления им, рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Желающие похудеть часто добавляют арбузы в рацион за счет его низкой калорийности. Но питаться исключительно им нельзя. Организму сложно переваривать большое количество жидкости, он начинает испытывать голод, отметил Гинзбург в эфире «О самом главном».

После прекращения монодиеты на арбузе все потерянные килограммы возвращаются. Если у человека проблемы с почками, то такое питание противопоказано. Больше пользы от этого плода можно получить, если добавить в обычный рацион. В нем содержится цитруллин, способствующий профилактике инфарктов и инсультов, заключил врач.

Арбуз способен защитить человека от теплового удара. Ягода может предотвратить обезвоживание и поддерживать водный баланс в организме человека. За счет электролитов регулируется температура тела.

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здоровье арбуз гинзбург
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