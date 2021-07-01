Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 июля 02:39
02:27
Общество
Маршрут для посещающих Соловки туристов открыли в Карелии
02:22
Общество
Диетолог Гинзбург призвал отказаться от злоупотребления арбузом летом
02:20
Политика
Британцы призвали НАТО «не играть в глупые игры на пороге» России
02:00
Политика
Власти Украины ужесточили правила использования государственного языка
02:00
Общество
Полковник в отставке рассказал, как бороться с телефонными мошенниками
01:44
Происшествия
Петербурженка оказалась под автобусом из-за невнимательности на дороге
01:28
Общество
Взлетную полосу в аэропорту в Новом Уренгое ремонтируют 45 единиц техники
01:16
Общество
Выставка «История обского судоходства» открылась на речном вокзале Салехарда
01:15
Происшествия
Два человека госпитализированы после столкновения электросамокатов в Петербурге
01:00
Общество
Крымские черешня и персики скоро появятся на прилавках Москвы
Все новости

Британцы призвали НАТО «не играть в глупые игры на пороге» России
Политика
Британцы призвали НАТО «не играть в глупые игры на пороге» России
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Лондон, 1 июля. США и НАТО следует прекратить глупые игры у российской границы. Об этом заявили читатели британского издания Daily Mail после выступления президента РФ Владимира Путина.

Российский лидер во время прошедшей прямой линии прокомментировал инцидент в Черном море с британским эсминцем HMS Defender. Корабль вторгся на территорию РФ, из-за чего военные сделали несколько предупредительных выстрелов. Путина спросили о вероятности начала третьей мировой войны. Президент заметил, что Запад не будет рисковать полномасштабным конфликтом, передает «ПолитРоссия».

НАТО же продолжает стягивать вооружения к границе России. Их маневры вызывают беспокойство. Москва официально заявила, что откроет огонь на поражение, если какая-либо иностранная военная техника пересечет черту.

«Путин прав, Великобритания или НАТО ничего не смогли бы сделать, если бы он приказал потопить корабль. Они не должны играть в глупые игры на его пороге», — отметил пользователь Сети.

«Думаю, он выполнит свою угрозу, если кто-нибудь встанет у него на пути. Так что не злите медведя», — порекомендовал юзер.

«Жаль, что у нас нет такого лидера, как Путин. Мы застряли с пузатым клоуном Борисом», — выразил сожаление британец.

НАТО ранее начал крупномасштабные военно-морские учения SeaBreeze-2021 в акватории Черного моря. Иностранным гражданам это событие трактуется как ответ на «угрозы» России в адрес британского эсминца.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Британцы призвали НАТО «не играть в глупые игры на пороге» России
путин черное море британцы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru