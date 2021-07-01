Британцы призвали НАТО «не играть в глупые игры на пороге» России

Лондон, 1 июля. США и НАТО следует прекратить глупые игры у российской границы. Об этом заявили читатели британского издания Daily Mail после выступления президента РФ Владимира Путина.

Российский лидер во время прошедшей прямой линии прокомментировал инцидент в Черном море с британским эсминцем HMS Defender. Корабль вторгся на территорию РФ, из-за чего военные сделали несколько предупредительных выстрелов. Путина спросили о вероятности начала третьей мировой войны. Президент заметил, что Запад не будет рисковать полномасштабным конфликтом, передает «ПолитРоссия».

НАТО же продолжает стягивать вооружения к границе России. Их маневры вызывают беспокойство. Москва официально заявила, что откроет огонь на поражение, если какая-либо иностранная военная техника пересечет черту.

«Путин прав, Великобритания или НАТО ничего не смогли бы сделать, если бы он приказал потопить корабль. Они не должны играть в глупые игры на его пороге», — отметил пользователь Сети.

«Думаю, он выполнит свою угрозу, если кто-нибудь встанет у него на пути. Так что не злите медведя», — порекомендовал юзер.

«Жаль, что у нас нет такого лидера, как Путин. Мы застряли с пузатым клоуном Борисом», — выразил сожаление британец.

НАТО ранее начал крупномасштабные военно-морские учения SeaBreeze-2021 в акватории Черного моря. Иностранным гражданам это событие трактуется как ответ на «угрозы» России в адрес британского эсминца.