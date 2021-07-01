Власти Украины ужесточили правила использования государственного языка

Киев, 1 июля. Новые правила по укреплению мовы на Украине вступили в силу. Об изменениях сообщил Уполномоченный по защите государственного языка страны Тарас Креминь.

Согласно новым правилам, государственные служащие будут обязаны проходить специальное тестирование. Изменения в законодательстве также затронут сферы услуг и досуга. Общественные мероприятия должны будут проводиться только на украинском языке. Это же касается и показа иностранных фильмов.

Креминь выразил уверенность, что коррективы смогут популяризировать национальный язык. По его мнению, со временем мова станет преобладать во всех сферах.

Недавно сборная Украины победила Швецию в матче 1/8 финала Евро-2020. Болельщикам команды не понравилось, что игроки на пресс-конференции и в общении между собой использовали русский язык.