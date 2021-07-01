Взлетную полосу в аэропорту в Новом Уренгое ремонтируют 45 единиц техники

Новый Уренгой, 1 июля. Специалисты занимаются ремонтом взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нового-Уренгоя в особом режиме. К работам привлечены более ста рабочих и почти 45 единиц спецтехники.

Реконструкция «взлетки» является одним из самых сложных этапов работ модернизации аэропорта. Подготовка заняла больше года, на работы отведено чуть более двух месяцев.

Они ведутся между полетами, чтобы не нарушать авиасообщение. Как заявила пресс-служба аэропорта, ВПП будет обработана тремя слоями асфальтобетонного и одним слоем полимерного покрытий. Об этом пишет «Север-пресс».

Ранее в Новом Уренгое были оштрафованы сотрудники ведомственной организации, отвечающей за охрану железнодорожного транспорта. Транспортная прокуратура в результате проверки выявила несколько нарушений законодательства об охране труда.