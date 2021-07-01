Выставка «История обского судоходства» открылась на речном вокзале Салехарда

Салехард, 1 июля. Передвижная выставка «История обского судоходства» стала доступна жителям и гостям Салехарда. Увидеть экспозицию можно в здании речного вокзала.

Экспозиция познакомит посетителей с историей речного, пассажирского, грузового, научно-исследовательского судоходства в Ямало-Ненецком автономном округе, передает «Север-пресс».

Судоходные реки севера Западной Сибири использовались в качестве транспортных артерий. В 14 веке по ней добирались купцы из Новгорода в Югру, спускаясь в Обь по ее притокам. В 16 веке появился главный путь Обдорск — будущий Салехард. Выставка будет открыта до 1 августа, отметили в музее.

Еще одна выставка, «Младшие Брейгели и их эпоха», прошла в Московской области в музее «Новый Иерусалим». Посмотреть на работы фламандских художников пришли свыше 90 тысяч человек.