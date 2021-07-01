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Гостехнадзор Тверской области запретил работу надувного батута
Общество
Гостехнадзор Тверской области запретил работу надувного батута
pixabay.com

Кашин, 1 июля. Инспекторы Гостехнадзора Тверской области проинспектировали развлекательные аттракционы Верхневолжья. Надувной батут решили закрыть из-за нарушений требований безопасности.

Проверка проходила с 21 по 27 июня. Всего инспекторы осмотрели свыше 50 развлекательных площадок. Были найдены нарушения. Надувной батут в Кашине был неправильно закреплен, а перед его входом не было информации об ограничениях использования.

Эксплуатацию надувного аттракциона приостановили. Против владельца батута возбуждено уголовное дело об административном правонарушении, рассказали в Гостехнадзоре Тверской области.

Жажда экстрима завлекает людей на разные аттракционы, которые могут быть опасны. Так в Саратове желающие прокатиться на «Камикадзе» провисели вниз головой несколько секунд. Серьезно никто не пострадал.

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