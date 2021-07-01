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НАТО планирует остаться в Черном море
Политика
НАТО планирует остаться в Черном море
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 1 июля. Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море не повлиял на решение НАТО сохранить свой контингент в акватории Черного моря.

Вместе с тем Североатлантический альянс намерен продолжать укрепление сотрудничества со своими партнерами в регионе. С таким заявлением выступил спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай.

По его словам, Великобритания предоставила всю необходимую информацию по поводу инцидента с эсминцем Defender. Альянс занимает твердую позицию по поводу судоходства в акватории Черного моря и намерен отстаивать ее, заявил чиновник.

Недавно состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Он в своей речи дал понять, что Россия готова адекватно отвечать на любую исходящую угрозу из-за пределов страны.

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нато черное море defender
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