НАТО планирует остаться в Черном море

Брюссель, 1 июля. Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море не повлиял на решение НАТО сохранить свой контингент в акватории Черного моря.

Вместе с тем Североатлантический альянс намерен продолжать укрепление сотрудничества со своими партнерами в регионе. С таким заявлением выступил спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай.

По его словам, Великобритания предоставила всю необходимую информацию по поводу инцидента с эсминцем Defender. Альянс занимает твердую позицию по поводу судоходства в акватории Черного моря и намерен отстаивать ее, заявил чиновник.

Недавно состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Он в своей речи дал понять, что Россия готова адекватно отвечать на любую исходящую угрозу из-за пределов страны.