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Друг избитого россиянина раскрыл детали драки на матче Швеция — Украина

  /   Обновлено: 01 июля 2021 00:09
Евро 2020
Друг избитого россиянина раскрыл детали драки на матче Швеция — Украина
Невские Новости  /  Анна Карпова

Глазго, 1 июля. Украинским болельщикам не понравилось присутствие в их секторе болельщика с российской символикой. Об этом рассказал украинец Сергей Толкач, друг пострадавшего россиянина.

Инцидент произошел на футбольном матче в рамках Евро-2020 между Швецией и Украиной. Нетрезвые болельщики последней команды высказали свое недовольство российским флагом силой, передает RT.

«Старались объяснить, что болеем за одну и ту же команду, какая разница, в какие цвета одеты. [...] Мы остались, нам дали другие места, и остались смотреть дальше. Пара людей нам говорила, но с кулаками был только один. Многие украинские болельщики защищали нас», — рассказал Толкач.

Украинские фанаты ранее разорвали одежду российского болельщика и отобрали национальный флаг во время матче в Глазго. Пострадавший также получил удары в лицо.

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драка болельщики евро-2020
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