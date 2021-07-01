Друг избитого россиянина раскрыл детали драки на матче Швеция — Украина

Глазго, 1 июля. Украинским болельщикам не понравилось присутствие в их секторе болельщика с российской символикой. Об этом рассказал украинец Сергей Толкач, друг пострадавшего россиянина.

Инцидент произошел на футбольном матче в рамках Евро-2020 между Швецией и Украиной. Нетрезвые болельщики последней команды высказали свое недовольство российским флагом силой, передает RT.

«Старались объяснить, что болеем за одну и ту же команду, какая разница, в какие цвета одеты. [...] Мы остались, нам дали другие места, и остались смотреть дальше. Пара людей нам говорила, но с кулаками был только один. Многие украинские болельщики защищали нас», — рассказал Толкач.

Украинские фанаты ранее разорвали одежду российского болельщика и отобрали национальный флаг во время матче в Глазго. Пострадавший также получил удары в лицо.