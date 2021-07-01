Запрет на продажу немаркированной альтернативной табачной продукции вступает в силу 1 июля

Москва, 1 июля. С 1 июля на российском рынке запрещена продажа альтернативной табачной продукции без маркировки.

К категории относятся сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна. В системе уже зарегистрировались более сотни производителей и импортеров, которые ежемесячно вводят в оборот порядка 16 млн единиц товаров.

«Маркировка альтернативной табачной продукции была введена для того, чтобы снизить уровень нелегальных и контрафактных товаров на российском рынке. На сегодняшний в системе «Честный знак» зарегистрированы 11 тыс. наименований продукции. Ежемесячно более сотни производителей и импортеров маркируют порядка 16 миллионов единиц товаров и вводят их в оборот. Система стабильно работает: за май этого года было обработано более 675 миллионов документов, при этом количество документов, потребовавших повторной обработки, составило менее 1%», – рассказал Ян Витров, руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ.

Эксперимент по маркировке альтернативных табачных изделий проходил с 1 октября 2019 года до 30 июня 2020 года. С 1 июля 2020 маркировка стала обязательной для этой товарной категории, при этом участники могли домаркировать остатки продукции до 30 июня 2021 года. Только за июнь этого года участники системы промаркировали 44 млн остатков.

Мнения экспертов

Евгений Федотов, основатель FedotovGroup – первого в России табачного консалтингового агентства. «За счет внедрения маркировки в Российской Федерации, рост суммы акцизов в 2020 году составил 30,7% по отношению к 2019. Кроме того, система маркировки позволила в разы уменьшить долю нелегальной продукции на кальянном рынке России. Если еще в 2019 году оборот незаконной продукции составлял до 80% от общего объема, сейчас этот показатель не превышает 15%. Произошло четкое разделение игроков на легальных и нелегальных. Нелегальным компаниям стало сложнее искать покупателей своих товаров, потому что все добросовестные магазины требуют наличие маркировки».

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Евгения Авраменко

Сергей Бутров, Генеральный Директор ООО «Ван Трейд»: «Компания, которой я управляю, импортирует альтернативную табачную продукцию. Производственная линия наших партнеров находится за границей, и в непростой текущей ситуации пришлось решать задачи «со многими неизвестными». Мы приняли активное участие в эксперименте по маркировке, но в тестовый период экспериментальную партию не ввезли, а сделали это уже осенью прошлого года, после даты начала обязательной маркировки. На тот момент все прошло успешно, надеюсь, что все проблемы будут оперативно и грамотно решаться и в будущем. Сейчас мы вошли в новую виртуальную реальность. Введение маркировки – это способ систематизировать и контролировать рынок, исключить возможность появления контрафактной продукции. Маркировка «причешет» рынок и сделает его прозрачным».

Дмитрий Серпуховитин, руководитель отдела логистики и закупок «Поинт Арт»: «Мы уже год работаем в рамках этой системы. Все что импортировалось, либо закупалось у российских производителей, начиная с 1 июля 2020 года, все поступает промаркированным. Остатки какой-то продукции, которые были без кодов и ввезены до этого периода, мы успешно перемаркировали. Сейчас они готовы к продаже в рамках текущего законодательства. Главное преимущество маркировки в том, что она помогает отличить оригинальную продукцию от поддельной. То есть маркировка – это прямой показатель, что продукция является оригинальной и легальной. Открытое взаимодействие между оператором, государством и бизнесом поможет успешно реализовать данный проект и даст возможность к оптимизации аналитических, логистических и производственных процессов».