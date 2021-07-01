Эффективность немецкой вакцины от COVID-19 составила 48%

Берлин, 1 июля. Финальные испытания немецкой вакцины CureVac выявили уровень эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией. Показатель составил 48%.

Ранее проведенные тесты вакцины CureVac от немецкого производителя показали эффективность в 47%. Результаты были переданы в Европейское агентство по лекарственным средствам, а исследования препарата будут доведены до конца. Уже полученный результат «не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха», отметили специалисты.

Специалисты CureVac приступили к разработке препарата в январе 2020 года. Планировалось, что вакцина будет готова к выпуску в 2022 году. Предполагаемый объем производства должен составить до миллиарда доз вакцин от коронавирусной инфекции.