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Житель Сочи нелегально сдавал лежаки на пляже за деньги
Происшествия
Житель Сочи нелегально сдавал лежаки на пляже за деньги
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 30 июня. Полиция Сочи возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении жителя города за нелегальную продажу лежаков гостям местного пляжа.

Такое заявление сделал в своем Instagram врио главы федеральной территории «Сириус» Андрей Столяров. Он сообщил, что подозреваемый выделил для продажи небольшое место на территории пляжа. После этого нарушитель закона начал пускать туда отдыхающих за деньги.

Кроме этого, мужчина заявлял, что имеет «крышу в спецслужбах». Однако на деле «предприниматель» не обладал подобными связями. Позднее на него завели уголовное дело о мошенничестве.

Ранее на юге Приморья успешно спасли крупнейший пляж от тонны гниющих водорослей.На помощь пришли местные предприниматели.

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