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Новые пособия и изменения в законах ждут россиян с 1 июля
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Общество
Новые пособия и изменения в законах ждут россиян с 1 июля
freepik.com  /  karlyukav

Москва, 30 июня. Новые пособия для беременных и родителей-одиночек, подорожание сигарет и услуг ЖКХ ждут россиян с 1 июля. Подробнее об этом говорится в материале ФАН.

Женщины, которые встали на учет в ранние сроки беременности, смогут рассчитывать на ежемесячные пособия. Аналогичные правила распространяются на родителей, которые в одиночку занимаются воспитанием детей в возрасте от восьми до 17 лет. Первые смогут получать около 6,3 тысячи рублей, вторые — около 5,5 тысячи рублей.

Государственные и муниципальные служащие с 1 июля не смогут иметь иностранное гражданство. То же самое касается российских военных. Россиян ждет традиционное повышение цен на услуги ЖКХ. Подорожание будет зависеть от региона.

Обладатели электронных кошельков иностранных сервисов, годовой оборот которых превышает 600 тысяч рублей, должны будут отчитываться в налоговой службе. Центробанк с июля возвращает правила выдачи необеспеченных потребительских кредитов, действующие до пандемии.

Еще одно изменение коснется стоимости табачной продукции. Теперь пачка сигарет не может стоить ниже 107,78 рубля. Продавцов с 1 июля обяжут продавать гаджеты исключительно с российскими приложениями, в противном случае их ждет штраф.

Пенсии, ежемесячные выплаты из материнского капитала и другие социальные пособия с 1 июля можно будет получить только на карту «Мир», на банковский счет, к которому не привязана карта, или наличными. На карты Visa и MasterCard они перечисляться не будут.

С 1 июля в России стартует углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19. Автомобилистов ждет ужесточение правил техосмотра подержанных машин, ввозимых из-за границы, и тюнингованных авто.

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